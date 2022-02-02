За год для курских детей-сирот купили 293 квартиры

Жилье чиновники обещают предоставить до конца марта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Четверо детей-сирот получили ключи от собственного жилья в Щиграх. Новоселы будут проживать на улице Вишневой, рассказали в Доме Советов.

- В прошлом году для детей-сирот в Курской области приобретено 293 жилых помещения. Это квартиры в Железногорске, Курчатове и Щиграх, а также в 15 районах области, в том числе в Глушковском, Кореневском, Касторенском, Льговском, Курчатовском и Мантуровском, - уточнили в обладминистрации.

Выдали ключи от 36 квартир, остальное жилье оформляется и будет предоставлено до 30 марта.