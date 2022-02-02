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Спорт2 февраля 2022 13:27

Куряне приняли участие в международном марафоне «Дорога жизни»

Железногорец Денис Ермаков занял третье место в своей возрастной группе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Марафон посвящен 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Марафон посвящен 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Санкт-Петербурге прошел 53-й международный марафон «Дорога жизни», посвященный 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. На старт вышло почти пять тысяч любителей бега. Для участников были подготовлены трассы в один, пять, десять и 42 километра. Из Курской области приехали более десяти человек.

Основной маршрут марафона проходил по легендарной Дороге жизни: от Ладожского озера (музей «Дорога жизни») до Петербурга (памятник «Цветок жизни»). Старт был дан после традиционного возложения цветов к монументу «Разорванное кольцо» и минуты молчания.

Лучший результат среди участников из Курской области показал железногорец Денис Ермаков. 42 км он пробежал за 2:44.19. Среди участников своей возрастной группы (от 18 до 34 лет) он занял третье место.

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