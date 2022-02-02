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Происшествия2 февраля 2022 11:02

Курянин осужден за убийство своего брата

Трагедия произошла в мае 2021 года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мужчина нанес родственнику множественные удары колюще-режущем предметом

Мужчина нанес родственнику множественные удары колюще-режущем предметом

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, утром 28 мая 2021 года в деревне Суходоловка Октябрьского района 50-летний курянин прибыл к месту жительства своего брата. Там между мужчинами произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. В ходе конфликта осужденный нанес родственнику колюще-режущем предметом не менее четырех ударов в область головы, туловища и верхних конечностей. После чего он скрылся с места преступления.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

Мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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