Курянин осужден за убийство своего брата

Мужчина нанес родственнику множественные удары колюще-режущем предметом
Фото: Архив "КП"
По версии следствия, утром 28 мая 2021 года в деревне Суходоловка Октябрьского района 50-летний курянин прибыл к месту жительства своего брата. Там между мужчинами произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений. В ходе конфликта осужденный нанес родственнику колюще-режущем предметом не менее четырех ударов в область головы, туловища и верхних конечностей. После чего он скрылся с места преступления.
Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.
Мужчине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.