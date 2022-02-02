В Курской области от коронавируса вакцинировались 346 подростков

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В областной администрации сообщают, что началась вакцинация подростков от коронавируса в Щигровском районе. 1 февраля первые прививки там получили восемь подростков в Пригородненском ФАПе. Всего за два дня в районе привили уже 35 человек в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в регион поступило 720 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник М», предназначенной для вакцинации лиц от 12 до 17 лет. Она была распределена по детским поликлиникам Курска и в ряд районных больниц – Железногорскую, Курчатовскую, Щигровскую, Фатежскую, Льговскую, Обоянскую и Суджанскую.

- По последним данным, в Курской области привито 346 подростков. Вакцинация «Спутником М» проходит в два этапа. Это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V», которая используется для лиц старше 18 лет, только в меньшей дозировке – 1/5 от взрослой, - информируют в областной администрации.

Перед вакцинацией проводится осмотр врача. Подросткам младше 15 лет прививка вводится только с согласия родителей. Те, кому уже исполнилось 15 лет – могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, вновь выявленные острые заболевания, острые аллергические реакции.