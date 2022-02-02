Курские пожарные не смогли подъехать к многоквартирным домам на проспекте Победы

На затруднение проезда повлияли и погодные условия Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Курской области, на проспекте Победы пожарные пытались подъехать к многоквартирным домам, однако сделать им это не удалось. С трудом пожарный автомобиль проезжал по квартальным проездам. Значительное влияние на это оказывают погодные условия, но, в первую очередь, преградой для проезда стали припаркованные автомобили курян.

- На мой взгляд, это самая главная проблема при следовании на пожар, - рассказывает водитель восьмой пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области Александр Трещев, - ведь зачастую пожарным приходится нести на себе все пожарно-техническое вооружение, а на это уходит время, уменьшаются шансы на спасение.

В ГУ МЧС Курской области просят всех курян внимательнее относиться к парковке своих транспортных средств во дворах, ведь для высотной техники, которая используется для тушения пожаров и спасения людей с высоких этажей, необходим не только свободный проезд, но и дополнительное место для установки.