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Здоровье2 февраля 2022 8:16

В Курской области за сутки от ковид скончались три человека

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В регионе продолжают работать пункты вакцинации

В регионе продолжают работать пункты вакцинации

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 2 февраля в регионе от коронавируса скончались 2190 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 85 лет; женщины – 65, 82 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1227 человек, на ИВЛ – 63 (7 – инвазивная, 56 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 683 057 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 657 746.

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