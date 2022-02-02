В Курской области за сутки от ковид скончались три человека

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 2 февраля в регионе от коронавируса скончались 2190 человек.

В том числе за последние сутки – мужчина – 85 лет; женщины – 65, 82 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1227 человек, на ИВЛ – 63 (7 – инвазивная, 56 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 683 057 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 657 746.