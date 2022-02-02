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Общество2 февраля 2022 7:55

Стартовал фотоконкурс «Курский край в объективе»

Участие в нем могут принять как жители региона, так и туристы из других областей
Кристина ГОРБАТЕНКО
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На фото должны быть места и объекты Курской области

На фото должны быть места и объекты Курской области

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Туристско-информационный центр Курской области объявил фотоконкурс «Курский край в объективе». Проходить он будет в нескольких номинациях:

«Культурно-познавательный туризм: памятники скульптуры и архитектуры, исторические места, парки»;

«Событийный туризм: фестивали, события, развлечения»;

«Спортивный туризм»;

«Промышленный туризм»;

«Сельский туризм»;

«Этнографический туризм».

На фотографиях должны быть места и объекты, находящиеся на территории Курской области.

Материалы принимаются с 1 февраля до 31 марта 2022 года на почту gokursk@mail.ru или в личные сообщения сообщества "Туристско-информационный центр Курской области" ВКонтакте.

Работы будут оценены конкурсной комиссией с 1 по 7 апреля.

Победители получат грамоты и сувенирную продукцию Туристско-информационного центра Курской области

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