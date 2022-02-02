Стартовал фотоконкурс «Курский край в объективе»

На фото должны быть места и объекты Курской области
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Туристско-информационный центр Курской области объявил фотоконкурс «Курский край в объективе». Проходить он будет в нескольких номинациях:
«Культурно-познавательный туризм: памятники скульптуры и архитектуры, исторические места, парки»;
«Событийный туризм: фестивали, события, развлечения»;
«Спортивный туризм»;
«Промышленный туризм»;
«Сельский туризм»;
«Этнографический туризм».
На фотографиях должны быть места и объекты, находящиеся на территории Курской области.
Материалы принимаются с 1 февраля до 31 марта 2022 года на почту gokursk@mail.ru или в личные сообщения сообщества "Туристско-информационный центр Курской области" ВКонтакте.
Работы будут оценены конкурсной комиссией с 1 по 7 апреля.
Победители получат грамоты и сувенирную продукцию Туристско-информационного центра Курской области