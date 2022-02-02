За сутки в Курской области выявили 578 случаев коронавируса

Глава региона просит курян соблюдать санитарные правила при COVID-19
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
На утро 2 февраля в регионе ковид подтвердился еще у 578 человек. Выздоровели за последние сутки 136 курян. В больницах и стационарах находятся 1227 пациентов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на заседании оперштаба, которое пройдет завтра, 3 февраля, обсудят новые коронавирусные ограничения в регионе, в том числе переход на дистанционное обучение.
- Пожалуйста, сократите сейчас контакты до минимума, используйте средства защиты дыхания и санобработку рук, - пишет глава области у себя в телеграм-канале.