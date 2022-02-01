В Курской области выявляют нарушения правил охоты

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

В областной администрации сообщают, что на территории региона в период охоты на пушных животных каждый день проходят проверки на выявление нарушений и сохранение охотничьих ресурсов. За соблюдением правил охоты следят сотрудники областного комитета природных ресурсов и «Курскохотрыбцентра».

- Всего за январь проведено 622 рейда. К административной ответственности привлечено 43 человека, не соблюдающих действующее законодательство, - рассказывает председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.

Добавим, что за нарушение правил охоты предусмотрен штраф в размере от 500 до четырех тысяч рублей, либо лишение права заниматься охотой на срок до двух лет.