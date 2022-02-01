В Курской области потратят почти 153 млн рублей на реконструкцию объектов водоснабжения

Всего планируют проложить почти 18 км водопроводных сетей Фото: Архив "КП"

В 2022 году в Курской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» закончат реконструкцию водозабора НВА в Курске и реконструируют шесть объектов водоснабжения в сельской местности. Сейчас проходят конкурсные процедуры на выполнение этих работ.

- В селе Песчаное Беловского района отремонтируют водозабор. В Советском районе обновят систему водоснабжения в селе Крестище и поселке Садовом, еще два объекта реконструируют в сл. Михайловке Железногорского района. Модернизируют изношенные сети в хуторе Шлях Солнцевского района и селе Большое Солдатское Большесолдатского района, - сообщают в областной администрации.

Всего планируют проложить почти 18 км водопроводных сетей, модернизировать шесть водозаборных скважин, шесть подземных насосных станций и шесть водонапорных башен. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой порядка четырех тысяч жителей области.

На работы выделили 152,7 млн рублей, из них 140 млн рублей – федеральные средства, 2,9 млн рублей из областного, а 8,9 млн рублей – из местных бюджетов.