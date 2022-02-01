В Курске появится дорога от проспекта Дериглазова к трассе М-2 «Крым»

Новая дорога должна решить проблему пробок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

- Важная проблема для жителей проспекта Анатолия Дериглазова в Курске — постоянные пробки на единственной дороге, которая связывает микрорайон и центр города. Перед дорожниками поставлена задача: связать напрямую проспект и федеральную автодорогу М-2 «Крым», - заявил у себя в телеграмм-канале глава области Роман Старовойт.

Сообщается, что двухполосная дорога длинной 1,35 км пройдет от проспекта Дериглазова до примыкания к Свиридовскому переулку и далее к трассе М-2 «Крым».

Сейчас уже идут подготовительные работы: специалисты убирают деревья и восстанавливают ось будущей трассы.

Завершить строительство планируют до конца 2022 года. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».