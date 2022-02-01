Под Курском пожарные спасли из запертой квартиры пенсионерку

фото - Противопожарная служба КО
Фото: материалы пресс-служб
Сообщение о том, что женщина 1949 года рождения заперлась в квартире изнутри и не может открыть дверь самостоятельно, поступило в оперативные службы в 12:41.
На место происшествия были направлены пожарные, полиция и «Скорая помощь».
- По прибытию пожарными была вскрыта ломом дверь в присутствии сотрудников полиции, - рассказывают в Противопожарной службе по Курской области.
Женщине была оказана медицинская помощь. После чего ее направили на обследование в больницу.