Под Курском пожарные спасли из запертой квартиры пенсионерку

фото - Противопожарная служба КО Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о том, что женщина 1949 года рождения заперлась в квартире изнутри и не может открыть дверь самостоятельно, поступило в оперативные службы в 12:41.

На место происшествия были направлены пожарные, полиция и «Скорая помощь».

- По прибытию пожарными была вскрыта ломом дверь в присутствии сотрудников полиции, - рассказывают в Противопожарной службе по Курской области.

Женщине была оказана медицинская помощь. После чего ее направили на обследование в больницу.