Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 февраля 2022 13:26

Под Курском пожарные спасли из запертой квартиры пенсионерку

ЧП случилось 1 февраля в Рыльске на ул. Ленина
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото - Противопожарная служба КО

фото - Противопожарная служба КО

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о том, что женщина 1949 года рождения заперлась в квартире изнутри и не может открыть дверь самостоятельно, поступило в оперативные службы в 12:41.

На место происшествия были направлены пожарные, полиция и «Скорая помощь».

- По прибытию пожарными была вскрыта ломом дверь в присутствии сотрудников полиции, - рассказывают в Противопожарной службе по Курской области.

Женщине была оказана медицинская помощь. После чего ее направили на обследование в больницу.

0