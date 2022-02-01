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Происшествия1 февраля 2022 12:08

В Курской области потушили жилой дом

Пожар произошел утром 1 февраля в селе Краснооктябрьское Кореневского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Возгорание ликвидировали за три минуты

Возгорание ликвидировали за три минуты

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о загорании в жилом доме поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 09:04.

На место происшествия отправились пожарные ПЧ №31 Кореневского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание было локализовано в 09:27, ликвидировать его удалось в 09:30.

В результате пожара в двухэтажном кирпичном доме огнем повреждено помещение кухни 4 на 5 м. Обошлось без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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