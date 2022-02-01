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Общество1 февраля 2022 11:58

В школе-интернате Курской области появятся новые мастерские

Они начнут работать с начала нового учебного года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В школе также появится современное оборудование

В школе также появится современное оборудование

Фото: Архив "КП"

Новые мастерские в Пенской школе-интернате появятся благодаря нацпроекту «Образование». Ученикам они станут доступны в новом учебном году. Так, школа обзаведется мастерской младшего обслуживающего персонала, слесарной и столярной мастерскими, кабинетом цветоводства и декоративного садоводства, гончарной студией.

Также в школе-интернате появится современное оборудование, в том числе производственное, две швейные мастерские. Это позволит участникам школьного театра моды «Креатив» воплощать творческие идеи на занятиях дополнительного образования.

- Обновление материально-технической базы школ-интернатов помогает внедрять программы трудового и профессионального обучения по тем профессиям, которые востребованы на рынке труда, а также способствует лучшей социализации и развивает у воспитанников навыки для самостоятельной жизни, - рассказывают в областной администрации.

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