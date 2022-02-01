Лев Лещенко награжден Орденом Почета Курской области

Лев Валерьянович имеет курские корни Фото: Архив "КП"

В своем телеграмм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что он подписал распоряжение о награждении Льва Лещенко Орденом Почета Курской области.

Сегодня, 1 февраля, народному артисту РСФСР исполнилось 80 лет. Пользуясь случаем, глава региона выразил Льву Валерьяновичу свои поздравления.

- Поздравляю юбилеем! Гордимся, что великий певец и настоящий патриот имеет корни из Курской области. Хочу от всех курян пожелать Льву Валерьяновичу здоровья, благополучия и всего самого доброго! – пишет Роман Старавойт в своем телеграмм-канале.

Напомним, в селе Любимовка Большесолдатского района жили и работали дедушка и бабушка Льва Лещенко, также здесь родился и его отец.