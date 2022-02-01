К годовщине освобождения Курска покажут документальный фильм

8 февраля в 10.00 начнутся торжественные мероприятия на Мемориале памяти павших Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля куряне отметят 79-ю годовщину освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате приурочен ряд мероприятий.

7 февраля одновременно пройдут церемонии возложения цветов к братским могилам воинов Советской армии, погибшим в феврале 1943 года на подступах к Курску. Возложения состоятся в поселках Моква и Рышково, селах Лебяжье и Клюква, деревнях Селиховы дворы и Щетинка, в местечке Горелый лес.

8 февраля в 10.00 начнутся торжественные мероприятия на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны – здесь у Вечного огня отдадут дань памяти героям - освободителям Курска.

С 4 февраля в выставочном центре «Курск-город Воинской славы» будет работать экспозиция «С.Н. Перекальский. Как жил и погиб легендарный комдив». Рядом с центром развернется тематическая фотозона.

8 февраля в городских центрах досуга состоится премьера документального фильма «Рубежи обороны. Курск. 1941 год»:

- 8.30 – центр досуга «Мир»

- 9.00 – центр досуга «Сказка»

- 10.00 – центры досуга «Спутник» и «Ассоль»

- 11.00 – центр досуга «Родина»

- 17.00 - центр досуга «Юность».