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Общество1 февраля 2022 10:00

Из Курска за сутки вывезли 1700 тонн снега

Израсходовано более 200 тонн смеси
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В городе царит настоящая зима

В городе царит настоящая зима

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, в городе продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, общественных пространств, остановочных площадок и пешеходных переходов.

Ночью работы по уборке выполняли 63 единицы техники ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй». Всего за сутки вывезли 1700 тонн снега.

- Особое внимание уделяется обработке мостов, спусков и подъемов проезжих частей противогололедными материалами. Расчищаются и обрабатываются песко-соляной смесью тротуары и лестничные марши. Израсходовано более 200 тонн смеси, - сказали в мэрии.

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