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Общество1 февраля 2022 9:06

1 февраля первых пациентов примет инфекционный корпус Курской облбольницы

Сюда переведут тяжелых ковид-больных
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид

В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 февраля днем первых пациентов примет инфекционный корпус Курской областной многопрофильной клинической больницы, переданный медикам в конце 2021 года.

Круглосуточный стационар инфекционного корпуса на 232 койки предназначен для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Здесь на лечении будет находиться наиболее «сложная» категория пациентов с новой коронавирусной инфекцией и ее осложнениями, в том числе со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

На первом этаже в экспресс-лаборатории, рентген-кабинете и зале компьютерной томографии можно немедленно провести все необходимые исследования. В составе приемного отделения работают кабинеты эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики.

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