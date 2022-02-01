1 февраля первых пациентов примет инфекционный корпус Курской облбольницы

В регионе сохраняется сложная ситуация по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 февраля днем первых пациентов примет инфекционный корпус Курской областной многопрофильной клинической больницы, переданный медикам в конце 2021 года.

Круглосуточный стационар инфекционного корпуса на 232 койки предназначен для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Здесь на лечении будет находиться наиболее «сложная» категория пациентов с новой коронавирусной инфекцией и ее осложнениями, в том числе со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

На первом этаже в экспресс-лаборатории, рентген-кабинете и зале компьютерной томографии можно немедленно провести все необходимые исследования. В составе приемного отделения работают кабинеты эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики.