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Здоровье1 февраля 2022 8:01

В Курской области растет число суточных заражений ковид

Режим повышенной готовности по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжается вакцинация против ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки на 1 февраля ковид подтвердился у 525 курян.

Госпитализировано 93 человека.

Как ранее сообщала КП, в Курской области вакцинированные от коронавируса беременные женщины могут получить пять тысяч рублей. Единовременная выплата будет предоставляться беременным, которые привились в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно. Для этого нужно обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой будущая мама стоит на учете. Уже поступили документы от 76 женщин.

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