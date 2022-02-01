В Курской области растет число суточных заражений ковид

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки на 1 февраля ковид подтвердился у 525 курян.

Госпитализировано 93 человека.

Как ранее сообщала КП, в Курской области вакцинированные от коронавируса беременные женщины могут получить пять тысяч рублей. Единовременная выплата будет предоставляться беременным, которые привились в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно. Для этого нужно обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой будущая мама стоит на учете. Уже поступили документы от 76 женщин.