Более 600 беременных курянок сделали прививку от ковид

В регионе ситуация с ковид остается сложной Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области вакцинированные от коронавируса беременные женщины могут получить пять тысяч рублей. Единовременная выплата будет предоставляться беременным, которые привились в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года включительно. Для этого нужно обращаться к акушеру-гинекологу медицинской организации, в которой будущая мама стоит на учете. Уже поступили документы от 76 женщин.

Всего в регионе привито более 600 беременных женщин. Вакцинация допускается на сроке беременности 22 недели и более.