В Курске обещают устранить проблему с канализацией на Дружбе до 4 февраля

Очередной засор был выявлен вечером 30 января Фото: Архив "КП"

В администрации Курской области появилась информация, что устранить проблему с канализационной сетью на проспекте Дружбы, 19а застройщик ООО «Жилсервис Дружба» планирует до 4 февраля 2022 года. Для этого будет установлена «шнековая решетка» для удаления крупных фракций отходов.

Стоит напомнить, что в прошлом году, был заключен договор на поставку инженерного оборудования для выполнения работ по модернизации КНС, расположенной рядом с домом на проспекте Дружбы, 19а.

Очередной засор был выявлен вечером 30 января. Специалисты управляющей компании незамедлительно все устранили.

По информации ООО «Жилкомплекс «Дружба» течь из колодца канализационных вод происходит в результате засора и остановки перекачивающего насоса в канализационной насосной станции.