В Курской области выявили 70 нарушений в расчистке дворов от снега

По итогам зимнего периода будет составлен общий рейтинг управляющих организаций Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Госжилинспекция региона продолжает проверять качество расчистки дворовых территорий от снега и наледи. За прошедшую неделю обследовано 64 двора, всего за январь – более 520. Выявлено 70 нарушений.

- За некачественную и несвоевременную уборку в отношении 27 управляющих компаний составлено 33 административных протокола. Предостережения выданы четырем управляющим организациям. Нарушителям грозят штрафы: на должностных лиц – в размере от 50 до 100 тыс. рублей, на юридических лиц – от 250 до 300 тыс. рублей, - информируют в областной администрации.

Из-за неблагоприятных погодных условий УК поручено усилить работу по расчистке дворов и уделить особое внимание очистке крыш от сосулек и снежных свесов.

Убирают дворы многоквартирных домов от снега в регионе 624 сотрудника управляющих организаций и 27 единиц техники. Их число в случае необходимости будет увеличено.

- По итогам зимнего периода будет составлен общий рейтинг управляющих организаций, в котором будут отражены как худшие, так и лучшие, – отметил начальник Государственной жилищной инспекции Курской области Игорь Афонькин.