В Курске ликвидировали 26 надписей с рекламой наркотиков

Участие в рейде принимали сотрудники окружной администрации Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном округе провели профилактический рейд по выявлению и ликвидации рекламной информации наркотической направленности, в ходе которого было уничтожено 26 надписей.

- В целях противодействия незаконной рекламе в адрес управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК направлены уведомления о необходимости ликвидации на фасадах зданий надписей, содержащих пропаганду наркотиков и контакты их распространителей, - сообщают в администрации Курска.

Участие в рейде принимали сотрудники окружной администрации и молодежные активисты Курского колледжа управления.