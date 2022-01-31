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Общество31 января 2022 14:34

В Курске ликвидировали 26 надписей с рекламой наркотиков

Прошел очередной профилактический рейд
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Участие в рейде принимали сотрудники окружной администрации

Участие в рейде принимали сотрудники окружной администрации

Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном округе провели профилактический рейд по выявлению и ликвидации рекламной информации наркотической направленности, в ходе которого было уничтожено 26 надписей.

- В целях противодействия незаконной рекламе в адрес управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК направлены уведомления о необходимости ликвидации на фасадах зданий надписей, содержащих пропаганду наркотиков и контакты их распространителей, - сообщают в администрации Курска.

Участие в рейде принимали сотрудники окружной администрации и молодежные активисты Курского колледжа управления.

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