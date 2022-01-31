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Спорт31 января 2022 12:39

В Курске состоялся лыжный кросс среди работников образования

В нем приняли участия около 300 спортсменов
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

Соревнования проходили в урочище Моква. Воспитатели из 50 детских садов и учителя из 27 школ Курска преодолели дистанции от одного до трех километров. По окончании лыжной гонки были подведены итоги в личном первенстве среди женщин и мужчин.

- Победители и призеры награждены медалями и дипломами. Команды – победительницы награждены кубками и дипломами, а также денежными призами из средств Комитета профсоюза образования, - рассказывают в городской администрации.

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