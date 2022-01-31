В Курске состоялся лыжный кросс среди работников образования

фото - администрация Курска Фото: материалы пресс-служб

Соревнования проходили в урочище Моква. Воспитатели из 50 детских садов и учителя из 27 школ Курска преодолели дистанции от одного до трех километров. По окончании лыжной гонки были подведены итоги в личном первенстве среди женщин и мужчин.

- Победители и призеры награждены медалями и дипломами. Команды – победительницы награждены кубками и дипломами, а также денежными призами из средств Комитета профсоюза образования, - рассказывают в городской администрации.