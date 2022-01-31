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Здоровье31 января 2022 11:46

В Курскую область поступили крупные партии вакцин от COVID-19

За все время массовой вакцинации от коронавируса регион получил 859 101 комплект прививки
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Полностью завершили вакцинацию 653 962 курянина

Полностью завершили вакцинацию 653 962 курянина

Фото: Архив "КП"

Областная администрация сообщает, что в Курскую область доставлено 15 500 доз вакцины «Спутник Лайт» и 15 600 доз «Спутника V».

За все время массовой вакцинации от коронавируса Курская область получила 859 101 комплект прививки, из них 602 267 «Спутника V», 209 504 «Спутника Лайт», 35 880 «ЭпиВакКороны», 10 730 «КовиВака» и 720 «Спутника М».

Добавим, что по последним данным, первым компонентом в нашем регионе привито 679 635 человек; это составляет 95,4% от количества, запланированного к вакцинации в области. Полностью завершили вакцинацию 653 962 курянина.

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