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Происшествия31 января 2022 10:01

Дорожные и коммунальные службы Курска перевели в режим повышенной готовности

В парках и скверах ежедневно с шести утра трудятся 40 рабочих и десять единиц техники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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В мэрии отчитались об уборке снега

В мэрии отчитались об уборке снега

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, общественных пространств, остановочных площадок и пешеходных переходов, сообщили в мэрии.

Как сообщает комитет дорожного хозяйства, ночью вывозом снега, подметанием, посыпкой противогололедными средствами занимались 64 единицы техники ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй».

- В Курске расчищают не только дороги, но и общественные территории. Так, в парках и скверах ежедневно с шести утра трудятся 40 рабочих и десять единиц техники. Они расчищают дорожки и обрабатывают их песко-соляной смесью, - отчитались чиновники.

В связи с тем, что по прогнозам синоптиков на этой недели ожидаются снегопады и усиление ветра, дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

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