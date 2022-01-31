Дорожные и коммунальные службы Курска перевели в режим повышенной готовности

В мэрии отчитались об уборке снега Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается уборка снега с дорог и тротуаров, общественных пространств, остановочных площадок и пешеходных переходов, сообщили в мэрии.

Как сообщает комитет дорожного хозяйства, ночью вывозом снега, подметанием, посыпкой противогололедными средствами занимались 64 единицы техники ООО «Благоустройство» и ООО «Интеграл-Строй».

- В Курске расчищают не только дороги, но и общественные территории. Так, в парках и скверах ежедневно с шести утра трудятся 40 рабочих и десять единиц техники. Они расчищают дорожки и обрабатывают их песко-соляной смесью, - отчитались чиновники.

В связи с тем, что по прогнозам синоптиков на этой недели ожидаются снегопады и усиление ветра, дорожные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.