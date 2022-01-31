Курян предупредили об опасности выхода на лед

С начала года прошло уже более полусотни рейдов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сейчас на водоемах Курской области ледовый покров достигает 30 сантиметров. Однако, на реках, в местах с быстрым течением, есть достаточно большие по площади промоины. Их опасность в том, что поверхность таких участков может быть прикрыта снегом, и, выйдя на него, можно мгновенно оказаться в воде, рассказали в МЧС региона.

Однако это не всегда осознают дети, которые устраивают у воды опасные игры. К несчастью, многие из них не знают элементарных правил безопасного поведения и не отдают себе отчет в том, что их шалость может обернуться трагедией. Да и многие рыбаки, по наблюдениям инспекторов ГИМС, выходят на опасные участки.

Чтобы не допустить трагедии, ситуацию на водных объектах региона контролируют инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области и оперативные группы муниципальных образований. Ежедневно в рейды по рекам и озерам региона выходят две патрульные группы ГИМС совместно с представителями ВОСВОД и внештатными инспекторами. С начала года водные инспекторы провели более 50 надзорно-профилактических мероприятий.