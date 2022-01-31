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Здоровье31 января 2022 7:27

Полностью завершили вакцинацию от ковид более 653 тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают пройти вакцинацию

Курян призывают пройти вакцинацию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 679 635 человека, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 653 962.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1199 человек, на ИВЛ – 59 (восемь – инвазивная, 51 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2183 человека. В том числе за последние сутки - мужчина 84 лет и женщины 87, 92 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

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