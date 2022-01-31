Прокуратура нашла нарушения в школьных столовых Курска

Представления получили директора школ и поставщик Фото: Светлана ВОЛКОВА

В семи школах Железнодорожного округа нет условий для мытья рук при обеденном зале, не контролируется температура готовых блюд, нет сведений о прохождении работниками гигиенического обучения и аттестации, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура внесла представления директорам школ, а также предпринимателю, предоставляющему услуги по организации питания школьников, в которых потребовала устранить нарушения.

Кроме того, прокурор округа вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей), по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).