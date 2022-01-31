Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 6:03

Прокуратура нашла нарушения в школьных столовых Курска

Блюда подавали холодными и не было условий, чтобы помыть руки в обеденном зале
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представления получили директора школ и поставщик

Представления получили директора школ и поставщик

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В семи школах Железнодорожного округа нет условий для мытья рук при обеденном зале, не контролируется температура готовых блюд, нет сведений о прохождении работниками гигиенического обучения и аттестации, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура внесла представления директорам школ, а также предпринимателю, предоставляющему услуги по организации питания школьников, в которых потребовала устранить нарушения.

Кроме того, прокурор округа вынес постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей), по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

0