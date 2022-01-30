К 30 января в Курской области коронавирус нашли у 447 человек

По данным оперштаба на 30 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 447 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 248, Железногорск - 52, Курский район - 17, Октябрьский - 16, Тимский - 14, Советский - 13, Щигры - 11, Золотухинский и Железногорский районы - по семь, Беловский, Суджанский и Хомутовский - по шесть, Обоянский раойн, Фатеж и Черемисиновский - по пять, Горшеченский, Касторенский, Мантуровский и Суджа - по четыре, Фатежский и Щигровский - по три, Медвенский район - два, Дмитриев, Дмитриевский, Обоянь, Поныровский и Пристенский - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 86 459 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1146 человек, на ИВЛ – 62 (8 – инвазивная, 54 – неинвазивная). Скончались 2180 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 678 974 человека, полностью завершили иммунизацию – 653 781.