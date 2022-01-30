Житель Курской области проведет 10 лет в тюрьме за смертельное избиение знакомого

29-летнего жителя Обоянского района признали виновным в незаконном хранении взрывных устройств, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Следствие и суд установили, что вечером 8 июня прошлого года мужчина находился в доме села Горяйново. Осужденный был пьян, начал конфликтовать со знакомым, а затем дважды ударил его по голове. Житель Обоянского района вывел потерпевшего во двор и продолжил избивать его. На следующий день последний скончался от полученных травм. Кроме того, в июне 2017 года осужденный нашел ручную противотанковую гранату и хранил у себя дома.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 10 000 рублей.