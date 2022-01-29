В Курской области за сутки от ковид скончались четыре женщины

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 29 января в регионе от коронавируса скончались 2176 человек.

В том числе за последние сутки – женщины – 54, 84, 92, 95 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1070 человека, на ИВЛ – 57 (11 – инвазивная, 46 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 678 271 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 653 395.