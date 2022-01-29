В Курской области растет число заражений коронавирусом за сутки

Курянам настоятельно рекомендуют соблюдать основные меры профилактики коронавирусной инфекции Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 29 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 373 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 208, Железногорск – 54, Пристенский - 16, Рыльск – 11, Курский – 10, Льгов – 8, Курчатовский, Советский – по 7, Фатеж – 6, Большесолдатский, Рыльский – по 5, Льговский, Обоянь – по 4, Беловский, Суджанский, Фатежский, Щигры – по 3, Горшеченский, Золотухинский, Мантуровский, Медвенский – по 2, Глушковский, Касторенский, Конышевский, Кореневский, Обоянский, Октябрьский, Солнцевский, Железногорский р-н – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 86 012 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1070 человек, на ИВЛ – 57 (11 – инвазивная, 46 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2176 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 678 271 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 653 395.