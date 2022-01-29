Под Курском потушили частный дом

В результате пожара повредилась крылечная пристройка к жилому дому Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило 28 января в 19:05.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №36 Октябрьского района, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей.

Загорание было локализовано в 19:19, ликвидировать его удалось в 19:20.

По сообщению ГУ МЧС РФ по Курской области, в результате пожара огнем повреждена крылечная пристройка на площади 4 кв. м. к жилому дому. Пострадавших нет, ущерб и причина возгорания устанавливаются.