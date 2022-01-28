В Курске будут судить "закладчика"

Мужчина почти год промышлял "закладками" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В суд передано уголовное дело против 28-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Как установлено в ходе следствия, житель Курска в течение года получал от неизвестных оптовые партии наркотиков.

Наркотики он расфасовывал мелкими партиями и сбывал через тайники-закладки.

Во время задержания и из автомобиля мужчины изъяли более 34 грамм наркотиков.