В интернате под Курском дети-инвалиды жили в ненадлежащих условиях

В интернате сменили руководство Фото: Из архива КП.

Вице-губернатор Виктор Карамышев побывал в Новопоселеновской школе-интернате, где сейчас идет смена руководства. В начале января областной комитет образования и науки провел проверку в учреждении, она была связана с жалобами на бытовые проблемы: плохое санитарное состояние, слабый напор горячей воды, некачественная уборка прилегающей территории. Комитет взял ситуацию на особый контроль.

- С 2015 года здесь отремонтировали пищеблок, спальный корпус, медицинский блок, обновили кровлю, оборудовали здания пандусами, расширили дверные проемы.

В учреждении построена новая газовая котельная, но системам отопления и водоснабжения нужен капитальный ремонт. Областной комитет образования и науки подал заявку на выделение 9 млн рублей при уточнении бюджета, - рассказали в администрации региона.

На сегодня в учреждении нехватка кадров. Здесь живут и учатся особенные ребята с проблемами со здоровьем, у многих из них нет родителей.

В Новопоселеновской школе-интернате сейчас живут 59 воспитанников, это ребята с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они не только получают общее образование, но и могут освоить основы рабочих профессий. Благодаря участию в национальном проекте «Образование» в школе был создан Доброцентр «Первоцвет». Он включает в себя кабинеты агропромышленного профиля и две теплицы. Вместе с педагогами ребята выращивают овощи и цветы.

В пресс-службе администрации региона КП добавили, что вопрос нормальной подачи горячей воды в интернат на какое-то время решен, но капремонт системы все равно необходим.