На выходных курян приглашают на лыжные гонки

Начало февраля будет богатым на спортивные события Фото: Светлана ВОЛКОВА

29-30 января

Чемпионат и первенство Курской области по лыжным гонкам (свободный стиль, классика). Место проведения: Курск, трасса на ул. парк Солянка. Начало в 10:30.

29-30 января

Чемпионат и первенство Курской области по тхэквондо «Курский соловей». Место проведения: Курск, ТРЦ «МегаГРИНН» (ул. К. Маркса, 68). Начало в 10:00.

1-7 февраля

Фестиваль баскетбола среди команд Центрального федерального округа: соревнования среди команд юношей до 16 лет. Место проведения: Курск, СТК «Русичи» (поселок Аккумулятор, 21В). Начало в 10:00.

2 февраля

Матч группового этапа Евролиги. Курское «Динамо» против турецкого «Фенербахче». Место проведения: СКК (Курск, ул. Энгельса, 140Б). Начало в 18:00.

4 февраля

Первенство Курской области по дзюдо. Место проведения: Октябрьский район, ФОК в Прямицыно (Прямицыно, Спортивный переулок, 3). Начало в 11:00.

5 февраля

Традиционная зимняя трековая автомобильная гонка «Курский соловей – 2022», посвященная 79-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков. Место проведения: Курск, ул. Магистральная, 42. Начало в 11:00.

4-6 февраля

Первый этап Спартакиады работающей молодежи «Юность». Место проведения: Курск, детский оздоровительный лагерь имени Валентины Терешковой. Начало 4 февраля в 14:00, 5 и 6 февраля в 10:00.

5-6 февраля

Первенство Курской области по волейболу среди девушек 2009-2010 годов рождения. Место проведения: Курск, ФОК на ул. Косухина. Начало в 13:00.

6 февраля

Чемпионат Курской области по автомобильному кроссу (2 этап, зимний). Место проведения: Курск, ул. Воздушная, 41, трасса центрального автомотоклуба Курска. Начало в 11:00.