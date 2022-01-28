Задержали курянина, который вламывался ночью в супермаркеты

Вор взял продукты и алкоголь Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полночь мужчина "применил силу" к закрытым дверям сетевого супермаркета на улице Интернациональной.

- Внутри никого не было, поэтому он смог избежать очередей и не платить за товары. Из ассортимента выбрал продукты питания, сделав особый акцент на алкоголь. Товары вынес под звуки сработавшей сигнализации и сумел скрыться с места преступления до приезда полиции. Все происходящее в торговом зале с разных ракурсов сняли камеры видеонаблюдения, - рассказали в полиции.

Благодаря этим кадрам полицейские увидели, во что одет и как выглядит подозреваемый. Задержали его на улице в Сеймском округе Курска. Подозреваемого заметили сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции.

При разбирательстве выяснилось, что он меньше месяца назад по такому же сценарию посещал другой супермаркет и за это находится под следствием. Учитывая криминальное прошлое курянина, полицейские приняли решение ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Мужчине грозит до пяти лет колонии.