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Происшествия28 января 2022 14:17

Неисправный мобильник стал причиной пожара под Курском

Двух человек спасли, 25 эвакуировали
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Огнеборцы 13 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области спасли из огня двух человек, 25 были эвакуированы.

КП уже сообщала о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома Щиграх, который произошел вечером 27 января.

- Мы увидели огонь и дым в окне квартиры, - рассказывает начальник караула Андрей Тюрин, - звеном газодымозащитной службы в составе помощника начальника караула Александра Мартынова и пожарного Владислава Дмитриева мы вошли в горящее помещение.

По словам огнеборцев, они увидели двух мужчин. Их вывели на улицу. От медицинской помощи мужчины отказались. Пожар удалось потушить за 12 минут.

Огонь повредил мебель, стены и потолок комнаты. Предположительной причиной пожара стала неисправность, возникшая в телефоне либо его зарядном устройстве.

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