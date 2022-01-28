Неисправный мобильник стал причиной пожара под Курском

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже Фото: Светлана ВОЛКОВА

Огнеборцы 13 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области спасли из огня двух человек, 25 были эвакуированы.

КП уже сообщала о пожаре в квартире на втором этаже жилого дома Щиграх, который произошел вечером 27 января.

- Мы увидели огонь и дым в окне квартиры, - рассказывает начальник караула Андрей Тюрин, - звеном газодымозащитной службы в составе помощника начальника караула Александра Мартынова и пожарного Владислава Дмитриева мы вошли в горящее помещение.

По словам огнеборцев, они увидели двух мужчин. Их вывели на улицу. От медицинской помощи мужчины отказались. Пожар удалось потушить за 12 минут.

Огонь повредил мебель, стены и потолок комнаты. Предположительной причиной пожара стала неисправность, возникшая в телефоне либо его зарядном устройстве.