Куряне стали чаще звонить в контакт-центр "122" по вопросам ковид

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский контакт-центр службы «122», где можно получить консультацию по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, обработал за минувшую неделю почти 1 400 обращений. Их число выросло на 10%.

Чтобы контакт-центр справился с растущими нагрузками, увеличено количество рабочих мест: 35 организовано на основной площадке по адресу ул. Ленина, 90/2, еще 24 – в филиалах №3 и №5 МФЦ по Курску и Курскому району.

В рабочие дни с 08:00 до 20:00 звонки принимают 24 оператора. В нерабочее время и выходные дни работает голосовой помощник.

В ближайшие дни штат операторов контакт-центра увеличат в два раза. Организовано обучение новых сотрудников, набор продолжается. Подробная информация о вакансиях размещена на официальном сайте МФЦ https://mfc-kursk.ru/aktualnye-vakansii/.

Кроме того, в случае увеличения нагрузки к приему звонков будут привлечены волонтеры, они также пройдут обучение.

- За счет волонтеров формируем резерв операторов – это более 120 человек, чтобы во время возможных пиковых нагрузок каждый позвонивший получил ответы на вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас операторы принимают до 400 звонков в день, но у нас все готово для того, чтобы обрабатывать до пяти тысяч обращений, - рассказал председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.

Также региональный комитет цифрового развития и связи прорабатывает схему взаимодействия контакт-центра МФЦ и контакт-центров поликлиник для того, чтобы жители области могли максимально быстро получить информацию, записаться к врачу или вызвать его на дом.