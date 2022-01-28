В Курске выбрали лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы

В финал вышли 26 предприятий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске подвели итоги городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы». В этом году жюри оценивало украшение по номинациям: «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории», «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины», «Лучшее новогоднее оформление интерьера», «Лучшая новогодняя ель».

В финал вышли 26 предприятий, среди них победителями стали:

«Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории» - филиал «Мегакомплекс «ГРИНН» АО «Корпорация ГРИНН»

«Лучшее новогоднее оформление оконной витрины» - ИП Плаксина Л.В. (торговый дом «Серж»)

«Лучшее новогоднее оформление интерьера» - ТЦ «Central park» ООО ГК «Промресурс»

«Лучшая новогодняя ель» - МУП «Курское городское торгово-производственное объединение».

Гран-при конкурса жюри единогласно присудило ООО «КурскОбувь» (ТЦ «Манеж»)