В Курской области в очередной раз вводят новые коронавирусные ограничения

Ночные клубы и иные аналогичные объекты по-прежнему остаются закрытыми Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Решением оперштаба по предупреждению распространения коронавируса с 31 января в Курской области приостанавливается деятельность предприятий общественного питания в период с 00:00 до 06:00, а также детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, спортбаров, боулингов.

- Приостанавливаются и функционирование танцевальных площадок, дискотек и караоке, проведение тематических вечеринок, концертов, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий на предприятиях общественного питания. Фуд-корты в торговых центрах могут работать только навынос. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы и иные аналогичные объекты, - сообщают в областной администрации.

Помимо этого, на дистанционку переходят занятия в детских школах искусств, хоровых студиях и школах народных промыслов, а также другие дополнительные общеобразовательные программы. Вузам и ссузам рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения с 7 февраля.

С 28 января приостанавливаются тренировки для детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто проходит спортивную подготовку. Также для детей приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, которые не включены в календарный план официальных мероприятий Курской области.

На месяц приостанавливаются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, за исключением осмотров при трудоустройстве, а также на производствах с вредными условиями работы.

- Рассматривается вопрос о сокращении объемов оказания плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Эти меры должны помочь снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения: за десять дней количество вызовов в детских поликлиниках увеличилось в 2,6 раза, во взрослых — на 65%, - информируют в администрации Курской области.