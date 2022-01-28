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Общество28 января 2022 10:27

На новое оборудование для курских поликлиник потратят 148 млн рублей

Всего обновления ждут пять лечебных учреждений региона
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Будет поставлено десять единиц тяжелого медицинского оборудования

Будет поставлено десять единиц тяжелого медицинского оборудования

Фото: Архив "КП"

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году в пяти лечебных учреждений Курской области будет поставлено десять единиц тяжелого медицинского оборудования. Всего на закупку планируется направить 148 млн рублей.

Сообщается, что после установки нового оборудования планируется повысить показатели ранней выявляемости онкологических заболеваний, а также улучшить качество лучевой диагностики.

- В Курске обновится оборудование поликлиник городских больниц №3 и №6. В поликлинику №3 поступят рентген, маммограф и флюорограф, в поликлинику №6 – рентген. В Конышевскую ЦРБ поступят 2 новых аппарата – рентгеновский и маммограф, Советскую ЦРБ – маммограф и флюорограф. Медвенская ЦРБ получит рентгеновский аппарат и маммограф, - информируют в областной администрации.

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