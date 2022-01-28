На семи строительных площадках в Курске нашли нарушения

На пяти площадках нарушения необходимо устранить до 10 февраля Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации информируют, что специалисты комитета архитектуры и градостроительства за неделю в Курске на предмет соблюдения Правил благоустройства проверили 16 строительных площадок. Нарушения были выявлены на семи объектах.

Так, на площадках, расположенных на улицах Уфимцева, Бочарова, Красной Армии, Энгельса и 2-я Новоселовка, нарушения незначительные: их должны устранить до 10 февраля, иначе застройщиков привлекут к административной ответственности.

Застройщик, чья площадка находится на улице Павлуновского, получит протокол об административном нарушении.

Помимо этого, выявлено, что эксплуатация здания на проспекте Вячеслава Клыкова не соответствует целевому назначению земельного участка. Информация о нарушении направлена в отдел государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель Управления Росреестра по Курской области.