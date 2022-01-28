Курские спасатели вытащили из ямы в коровнике быка

Вес животного - более 400 кг Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Необычный звонок с просьбой о помощи поступил на пульт дежурного Аварийно - спасательной службы Курской области. В одном из частных домовладений двухгодовалый бычок, который весит более 400 кг, провалился в яму внутри коровника. Его хозяева были вынуждены обратиться за помощью, так как своими силами спасти животное не могли. На место была направлена дежурная смена спасателей АСС региона.

– По прибытию выяснилось, что полы в коровнике из-за влажности и ветхости прогнили и не выдержали веса быка, который повалился в яму глубиной около 1,5 - 2 метров, помещение было очень тесным, использовать лебедку из-за конструктивных особенностей строения тоже не получилось, - рассказывает Алексей Никуличев, старший смены спасателей. – Поэтому мы вырезали часть пола, подложили щиты, обвязали животное канатами и силами наших сотрудников и двух местных жителей руками вытащили быка.

К счастью, животное не пострадало.