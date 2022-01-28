Четыре человека умерли за сутки в Курской области от COVID-19

Число новых заражений ковид в регионе продолжает расти Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 28 января в регионе от коронавируса скончались 2172 человека.

В том числе за последние сутки – мужчина – 72 года; женщины – 55, 66, 66 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1082 человека, на ИВЛ – 54 (6 – инвазивная, 48 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 675 662 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 651 032.