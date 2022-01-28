За сутки коронавирусом заразились 314 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 28 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 314 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 157, Железногорск – 43, Беловский – 12, Глушковский – 11, Щигры – 9, Конышевский, Солнцевский, Фатежский – по 7, Обоянский – 6, Большесолдатский, Октябрьский, Рыльск по 5, Рыльский – 4, Горшеченский, Льгов, Обоянь, Поныровский, Советский, Суджанский, Тимский – по 3, Касторенский, Курский, Курчатовский, Льговский, Суджа, Щигровский – по 2, Кореневский, Пристенский, Железногорский – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 85 639 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1082 человека, на ИВЛ – 54 (6 – инвазивная, 48 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2172 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 675 662 человека, из них полностью завершили вакцинацию – 651 032.