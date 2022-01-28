В Курске завершается акция «Елки-Щепки»

Уже собрано около 300 куб.метров елок
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Акция «Елки-Щепки» проходит в Курске с начала января 2022 года. Все желающие могут отдать живое хвойное дерево на переработку в специальный Елочный контейнер. Все собранные деревья в последующем будут переработаны в щепу, для того, чтобы получить вторую жизнь и стать подстилкой для животных
Специальные Елочные контейнеры находятся по адресам:
ул. Союзная, д. 25
ул. Заводская, д. 27 (рядом с гаражным кооперативом)
пр. Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ "Компас")
ул. К.Маркса, д. 72/21 (или пр.Победы, д. 2)
Добавим, что по предварительным данным, собрано около 300 куб.метров елок. Совсем скоро их отправят в огромную дробилку.