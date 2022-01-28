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Общество28 января 2022 6:58

В Курске завершается акция «Елки-Щепки»

Осталось всего три дня, когда вы еще можете отправить свое живое новогоднее дерево на переработку
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Уже собрано около 300 куб.метров елок

Уже собрано около 300 куб.метров елок

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Акция «Елки-Щепки» проходит в Курске с начала января 2022 года. Все желающие могут отдать живое хвойное дерево на переработку в специальный Елочный контейнер. Все собранные деревья в последующем будут переработаны в щепу, для того, чтобы получить вторую жизнь и стать подстилкой для животных

Специальные Елочные контейнеры находятся по адресам:

ул. Союзная, д. 25

ул. Заводская, д. 27 (рядом с гаражным кооперативом)

пр. Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ "Компас")

ул. К.Маркса, д. 72/21 (или пр.Победы, д. 2)

Добавим, что по предварительным данным, собрано около 300 куб.метров елок. Совсем скоро их отправят в огромную дробилку.

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