В Курске завершается акция «Елки-Щепки»

Уже собрано около 300 куб.метров елок Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Акция «Елки-Щепки» проходит в Курске с начала января 2022 года. Все желающие могут отдать живое хвойное дерево на переработку в специальный Елочный контейнер. Все собранные деревья в последующем будут переработаны в щепу, для того, чтобы получить вторую жизнь и стать подстилкой для животных

Специальные Елочные контейнеры находятся по адресам:

ул. Союзная, д. 25

ул. Заводская, д. 27 (рядом с гаражным кооперативом)

пр. Клыкова, д. 4 (за парковкой ТЦ "Компас")

ул. К.Маркса, д. 72/21 (или пр.Победы, д. 2)

Добавим, что по предварительным данным, собрано около 300 куб.метров елок. Совсем скоро их отправят в огромную дробилку.