В Курске пройдет конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах

Конкурс пройдет в дистанционном формате Фото: Архив "КП"

XIII городской конкурс «Секреты интерпретации» состоится 29 января в детской школе искусств № 5 им. Дмитрия Шостаковича. Он будет проходить в дистанционном формате.

Учредитель конкурса – управление культуры города.

Бороться за призовые места будут свыше сорока юных скрипачей и виолончелистов четырех возрастных групп. Все они учатся в детских школах искусств Курска. Оценивать их по представленным видеозаписям будут преподаватели средних и высших профильных учебных заведений, артисты оркестров.