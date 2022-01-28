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Общество28 января 2022 6:37

В Курске пройдет конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах

В нем примут участие свыше сорока человек
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Конкурс пройдет в дистанционном формате

Конкурс пройдет в дистанционном формате

Фото: Архив "КП"

XIII городской конкурс «Секреты интерпретации» состоится 29 января в детской школе искусств № 5 им. Дмитрия Шостаковича. Он будет проходить в дистанционном формате.

Учредитель конкурса – управление культуры города.

Бороться за призовые места будут свыше сорока юных скрипачей и виолончелистов четырех возрастных групп. Все они учатся в детских школах искусств Курска. Оценивать их по представленным видеозаписям будут преподаватели средних и высших профильных учебных заведений, артисты оркестров.

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