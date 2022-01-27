До 2024 года в Курской области капитально отремонтируют 38 школ

В 2022 году капитальный ремонт проведут в 17 школах региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области за два года капитально отремонтируют 38 школ. На это в рамках новой программы регион получит федеральную субсидию, соглашение с Министерством просвещения России уже подписано, сообщили в администрации региона.

В 2022 году на капитальный ремонт будет направлено более 1 млрд 700 млн рублей, его проведут в 17 школах.

Родители учеников уже сейчас могут принять участие в решении вопросов, которые касаются капремонта. На главной странице сайта областного комитета образования и науки работает информационная система «Капитальный ремонт образовательных организаций» http://kapremont46.ru/.

С помощью интерактивного конструктора родители и дети могут пройти квиз и создать наиболее привлекательный вариант дизайн-проекта. Индивидуальные пожелания сформируют в проект-мнение, их соберут в единый аналитический отчёт, на основании которого примут решения о дальнейших работах. Каждый этап будет открыт и доступен для общественного обсуждения.